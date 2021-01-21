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مصدر يكشف حقيقة "تجميد" عمل وزير الدفاع

Category: سیاسة

Date: 2021-01-21T19:30:58+0000
مصدر يكشف حقيقة "تجميد" عمل وزير الدفاع

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز بأن الأنباء التي تحدثت، الخميس، عن "تجميد" عمل وزير الدفاع العراقي غير صحيحة.

وكانت هذه الأنباء تم تداولها على خلفية تفجيرين انتحاريين عنيفين ضربا سوقاً وسط بغداد ما أوقع عشرات القتلى والجرحى.

وقال المصدر إن "ما نشر بشأن صدور أمر من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بتجميد عمل وزير الدفاع جمعة عناد وتكليف قائد القوات البرية الفريق اللواء الركن قاسم المحمدي بإدارة الوزارة بدلاً من عناد، غير صحيح". 

وكان الانفجاران قد استهدفا سوقا شعبيا في ساحة الطيران وسط بغداد، ما خلف 32 ضحية و110 جرحى، وفق أرقام وزارة الصحة.

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