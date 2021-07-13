مصدر يكشف: المرشح لوزارة الصحة ابن شقيقة زعيم حزبي

شفق نيوز/ كشف مصدر برلماني مطلع، يوم الثلاثاء، أن المرشح لتولي منصب وزير الصحة هو ابن شقيقة زعيم حزبي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قدم صفاء الحسيني كمرشح إلى مجلس النواب لتسلم وزارة الصحة في نهاية شهر حزيران"، موضحا أن "الحسيني هو نجل شقيقة رئيس مجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي".

وتابع، أن "رئاسة مجلس النواب أخّرت عرض الحسيني على جدول الأعمال للحصول على ثقة المجلس، بسبب بعض الإجراءات".

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي عن تقديمه مرشحا لشغل منصب وزير الصحة إلى البرلمان بدلا من المستقيل حسن التميمي.

وقال الكاظمي، "قدمنا إلى مجلس النواب الموقر مرشحنا لشغل منصب وزير الصحة بديلاً عن الوزير المستقيل، وننتظر من الإخوة في مجلس النواب حسم هذه القضية؛ لمنع استمرار وزارة الصحة بالعمل من دون وزير لمدة طويلة".