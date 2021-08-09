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مصدر يكشف: العراق سيرعى مباحثات مباشرة بين ايران وأمريكا في قمة بغداد

Category: سیاسة

Date: 2021-08-09T14:45:40+0000
مصدر يكشف: العراق سيرعى مباحثات مباشرة بين ايران وأمريكا في قمة بغداد

شفق نيوز/ كشف مصدر حكومي مطلع، يوم الاثنين، عن سعي العراق لرعاية مباحثات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران خلال قمة بغداد المرتقبة نهاية الشهر الجاري والتي تجمع قادة دول الجوار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، سيعمل من خلال قمة بغداد على اجراء حوار مباشر بين طهران وواشنطن، برعاية عراقية".

واكد ان "هناك ترحيبا من الطرفين (ايران وامريكا) لهذه المساعي العراقية".

وكان مصدر مطلع في الحكومة العراقية، قد كشف لوكالة شفق نيوز في الثالث من شهر آب الجاري، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يعمل على إقامة قمة إقليمية في العاصمة بغداد.

وقال المصدر إنه من المؤمل أن تشارك في هذه القمة  الدول المحيطة بالعراق، بالإضافة إلى قطر والإمارات ومصر.

ويوم أمس الاحد، كشفت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، عن أسماء الدول العربية والاجنبية التي ستشارك في قمة بغداد.

وقال عضو اللجنة عامر الفايز، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك بحدود 10 دول ستشارك في القمة الاقليمية بالعاصمة بغداد منها تركيا وإيران والسعودية ودول عربية أخرى، بالإضافة إلى مشاركة دول اوروبية والولايات المتحدة الأمريكية".

وبين ان "القمة الاقليمية ستناقش ضبط الحدود بين الدول وتعزيز الجانب الأمني والسياسي والاقتصادي وحل أزمة المياه والمساهمة بحل الخلافات بين بعض دول المنطقة".

ويوم امس ايضا، دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، لحضور اجتماع قمة دول جوار العراق المقرر عقده في بغداد نهاية الشهر الجاري.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، اعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، عن رغبته حضوره "مؤتمر بغداد" المقرر عقده في العاصمة العراقية نهاية الشهر الجاري.

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