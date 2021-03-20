مصدر يحدد موعد حسم قضية ابراهيم الصميدعي

شفق نيوز/ حدد مصدر قضائي، يوم السبت، موعد حسم قضية الكاتب والصحفي ابراهيم الصميدعي واطلاق سراحه.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "الصميدعي سيقدم للقاضي المختص وسيحسم امره ويخرج يوم الاثنين المقبل"، دون مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق اليوم، أفاد أحد أفراد أُسرة إبراهيم الصميدعي، باعتقال الأخير من قبل قوة أمنية في العاصمة بغداد.

ووفقا للمعلومات المتوفرة لوكالة شفق نيوز، فإن قوة أمنية داهمت مساء أمس منزل الصميدعي في بغداد واعتقلته لأسباب مجهولة.

وأوضح مجلس القضاء الأعلى، اليوم السبت، ملابسات اعتقال المحلل السياسي العراقي إبراهيم الصميدعي، مؤكداً أنه تهجم على مؤسسات الدولة بأسلوب يتنافى مع حرية التعبير عن الرأي، لقاء مبالغ مالية.

والصميدعي محلل سياسي ومحامٍ وصحفي عراقي، وهو عضو مركز الرافدين للحوار، و شغل منصب مدير تحرير جريدة الزمان، كما كان ضابطاً في الجيش العراقي السابق.