مصدر: وزير الخارجية الإيراني يجري زيارة سريعة إلى بغداد

شفق نيوز/ من المقرر أن يجري وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان زيارة رسمية "سريعة" إلى العاصمة العراقية بغداد، وفقا لما ذكره مصدر مطلع.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن عبداللهيان سيُجري خلال الساعات المقبلة زيارة رسمية سريعة تستغرق بضع ساعات من اجل متابعة تنفيذ الاتفاق الأمني المبرم بين العراق وايران.

وأضاف أن الزيارة تتضمن بحث توحيد المواقف ما بين بغداد وطهران بشأن احداث فلسطين.

وكانت اللجنة العليا لتنفيذ الاتفاق الامني المشترك مع إيران قد أكدت، في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، إخلاء مقار الجماعات والأحزاب الكوردية الإيرانية المعارضة للنظام في طهران المتواجدة في أراضي إقليم كوردستان، وبشكل نهائي تمهيداً لإعتبارهم لاجئين.

يُذكر أنه، في يوم 19 من شهر أيلول/سبتمبر الماضي، قد انتهت المهلة المحددة في الاتفاق الأمني المبرم بين العراق وإيران والذي يقضي بموجبه نزع سلاح الجماعات والأحزاب الكوردية المناوئة للنظام في طهران، وقد هدد مسؤولون إيرانيون قبل ذلك بأنهم سيلجأون إلى استهداف تلك المجاميع كما فعلت طهران في أوقات سابقة.