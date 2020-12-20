مصدر: هناك شبه اتفاق على تمرير الموازنة بجلسة مجلس الوزراء

شفق نيوز/ يكمل مجلس الوزراء، اليوم الأحد، جلسته الاستثنائية التي بدأها يوم أمس لتمرير قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021.

وأبلغ مصدر مطلع وكالة شفق نيوز؛ أن مجلس الوزراء يعقد جلسة استثنائية لإكمال مناقشة مشروع قانون موازنة 2021، لافتا إلى أن هناك شبه اتفاق على تمريرها خلال جلسة اليوم.

وعقد مجلس الوزراء يوم السبت (19 كانون الأول 2020) جلسة استثنائية برئاسة رئيس الحكومة الاتحادية مصطفى الكاظمي.

وقال المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان مقتضب اليوم، ان الجلسة الاستثنائية ستُخصص لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية / 2021.

واثارت تسريبات لمشروع قانون الموازنة للعام المقبل استياءً بين الأوساط السياسية والشعبية جراء انخفاض العملة العراقية مقابل الدولار الأمريكي.

وارتفع سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي خلال الايام القلائل ليتخطى حاجز 130 الف دينار لعملة فئة مئة دولار وهو ارتفاع غير مسبوق ولم تشهده أسواق العملة طيلة السنوات القليلة الماضية.

وتحصلت وكالة شفق نيوز، على مسودة مشروع قانون الموازنة الإتحادية، حيث من المقرر أن يمررها مجلس الوزراء في جلسته المقبلة، للبرلمان العراقي من أجل التصويت عليها، بعد إتمام النقاش حولها.

وتضمن المشروع احتساب سعر تصدير برميل النفط عند 42 دولاراً، بمعدل تصدير (3,250) مليون برميل بضمنها (250) ألف برميل عن كميات النفط الخام المنتج في إقليم كوردستان.