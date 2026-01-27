مصدر نيابي: عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية مرهون بثلاثة أطراف

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر نيابي عراقي، الثلاثاء، بأن عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بات مرهوناً بموافقة رئاسة مجلس النواب، وتفاهم الكتل السياسية الكبرى، ورأي مجلس القضاء الأعلى، مع اقتراب انتهاء المدة الدستورية غداً الأربعاء، وسط ترجيحات بتأجيل الجلسة.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن المدة الدستورية المحددة لانتخاب رئيس الجمهورية تنتهي يوم غد الأربعاء، في وقت يجري فيه الحديث عن اتفاق بين الأحزاب الكوردية والإطار التنسيقي على تأجيل جلسة اليوم وعقدها في وقت لاحق.

وأوضح المصدر، أن قادة الإطار التنسيقي أرسلوا استفساراً إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان بشأن إمكانية تأجيل جلسة اليوم غير المنعقدة إلى يوم غد الأربعاء أو الخميس أو الأحد من الأسبوع المقبل كحد أقصى، مبيناً أنه لم ترد حتى الآن أي إجابة من القضاء العراقي بهذا الشأن.

وأضاف أن مجلس النواب إذا عقد جلسته اليوم الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، فلا يمكن بعدها تأجيل الجلسة إلى يوم غد الأربعاء أو أي يوم آخر، موضحاً أن قرار تأجيل أو انعقاد الجلسة مرهون بموافقة رئاسة البرلمان بالتنسيق مع قادة الكتل السياسية ومجلس القضاء الأعلى.

وفي السياق ذاته، قال النائب مصطفى الكبيسي، بشأن جلسة اليوم، إن الجلسة "غالباً سترفع إلى موعد آخر وتمنح فرصة للكورد من أجل صياغة تفاهم جديد والعودة بمرشح يتفقون عليه"، بعد تقديم طلب رسمي لرئيس مجلس النواب من الحزبين الكورديين بمنح وقت آخر.

وكان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي قد أعلن في وقت سابق أن الأخير تسلّم طلبات من الحزبين الكورديين الرئيسيين (الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني) لتأجيل انعقاد جلسة اليوم الثلاثاء المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية.

وعزا بيان صادر عن مكتب الحلبوسي سبب تلك الطلبات إلى "إعطاء مزيد من الوقت للتفاهم والاتفاق بين الحزبين".

في المقابل، استبعد النائب عن كتلة الإعمار والتنمية عبد الأمير المياحي تأجيل انعقاد جلسة اليوم، وقال في حديث لوكالة شفق نيوز إن مجلس النواب سيعقد جلسته اليوم لانتخاب رئيس الجمهورية ولا يوجد أي قرار بتأجيل الجلسة.

وأوضح المياحي أن الأحزاب الكوردية لم تتفق على مرشح محدد، مشيراً إلى أن أعضاء مجلس النواب سينتخبون من يجدونه مناسباً لمنصب رئيس جمهورية العراق.

وينص الدستور على انتخاب الرئيس خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب، وباحتساب هذه المدة من الجلسة الأولى التي عُقدت في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2025، فإن السقف الزمني يقترب من ليل 28 كانون الثاني/ يناير 2026.

وتصمن جدول أعمال الجلسة الثامنة المقرر عقدها اليوم الثلاثاء عند الساعة 11 صباحاً، مشيرةً إلى أن جدول الجلسة يتضمن فقرة واحدة فقط هي انتخاب رئيس الجمهورية.