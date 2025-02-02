مصدر نيابي: تصويت البرلمان على تعديل الموازنة لا يعني إقرار جداول 2025

شفق نيوز/ كشف مصدر نيابي، يوم الأحد، عن عدم إقرار جداول الموازنة المالية للعام 2025 في جلسة اليوم، فيما أشار إلى أن التصويت على تعديل قانون الموازنة كان مقتصراً فقط على فقرة تخص نفط إقليم كوردستان.

وقال المصدر، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس النواب صوّت اليوم، على تعديل المادة 12 من قانون الموازنة الاتحادية"، مؤكداً في الوقت نفسه أن "هذا التعديل ليس له علاقة بجداول قانون الموازنة للعام 2025".

وأضاف المصدر، أن "التوقعات تشير إلى أن الحكومة الاتحادية سترسل جداول الموازنة إلى البرلمان نهاية شهر شباط الحالي، خصوصاً بعد التصويت على تعديل قانون الموازنة اليوم"، مبيناً أن "جداول الموازنة ستكون متشابهة للعام الماضي، لكن الاختلاف سيكون فقط في أرقام النفقات التشغيلية والاستثماريّة".

وأشار المصدر، إلى أن "تكلفة استخراج النفط حسب التعديل الجديد في الموازنة سيكون 6 دولارات للمحافظات الوسط والجنوب و16 دولاراً في اقليم كوردستان".

وصوت مجلس النواب العراقي، في وقت سابق من اليوم الأحد، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 - 2024 - 2025) رقم (13) لسنة 2023.

وتتضمن تعديل المادة 12 من قانون الموازنة فقرتين، الأولى تتعلق بكلف إنتاج ونقل نفط إقليم كوردستان بعد تحديد الكلف التخمينية الحقيقية عبر الهيئة الاستشارية".

أما الفقرة الثانية، فتنص على أنه في حال عدم اتفاق الحكومتين الاتحادية والإقليم على كلف الإنتاج والنقل، فإن وزارة النفط تتولى اختيار جهة لتحديد تلك الكلف وعلى إثر ذلك يتم احتساب كلفة استخراج النفط من الحقول النفطية في الإقليم.

وسبق أن حذر رئيس رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، من استمرار زيادة النفقات التشغيلية في الموازنة العامة المخصصة لتمويل المرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام في البلاد، مؤكداً ضرورة دعم القطاع الخاص للدفع بعجلة الاقتصاد نحو الامام.