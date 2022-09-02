مصدر مقرب من مكتب السيستاني ينفي صدور أي موقف بخصوص أحداث الخضراء

شفق نيوز/ حذر مصدر مقرّب من مكتب المرجعية الدينية العليا في النجف، اليوم الجمعة، من تداول مقاطع فيديوية ونصوص أصدرتها في أوقات سابقة بهدف ربطها بالأحداث الحالية التي جرت في المنطقة الخضراء وعدد من المحافظات الجنوبية.

يأتي هذا بالتزامن مع تداول صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي جزء مقتطع من خطبة الجمعة يلقيها وكيل المرجعية العليا أحمد الصافي وتعود لعام 2019.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ "عدم صدور أي بيان أو نص بخصوص أزمة المنطقة الخضراء التي انتهت قبل يومين بعد خطاب لزعيم التيار الصدري".

ودعا المصدر وسائل الإعلام والمدونين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة والحذر في نقل النصوص المنسوبة إلى المرجعية التي تعود لأعوام سابقة لحساسية المرحلة.