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مصدر مطلع يكشف حقيقة الإفراج عن أحمد العلواني

Category: سیاسة

Date: 2022-10-08T14:07:44+0000
مصدر مطلع يكشف حقيقة الإفراج عن أحمد العلواني

شفق نيوز/ نفى مصدر مطلع، يوم السبت، الأنباء المتداولة عن إطلاق سراح النائب الأسبق أحمد العلواني المعتقل بتهمة الإرهاب والقتل، مرجحاً أن يتم الإفراج عنه وفق تسويات سياسية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "احمد العلواني ما يزال في السجن ولم يتم الإفراج عنه لغاية الآن، ولكن تم نقله منذ مدة ليست بالقصيرة من سجن الناصرية المركزي (الحوت) جنوبي العراق الى سجن الكاظمية وسط العاصمة بغداد".

وبين انه "تمت إعادة التحقيق بالقضايا التي أدين بها العلواني، وربما بعد انتهاء إعادة التحقيق يتم الإفراج عنه طبقا للتسويات السياسية الجارية حاليا في البلد".

وتداولت وسائل إعلام محلية ومواقع التواصل الاجتماعي خبراً عن إطلاق سراح النائب الأسبق أحمد العلواني.

ويعد العلواني من أبرز وجوه ساحات الاحتجاجات في الأنبار التي انطلقت في العام 2012 واستمرت لأكثر من سنة، وكانت مذكرة قضائية صدرت باعتقال العلواني وتوجهت قوة أمنية في 28 كانون الأول/ ديسمبر 2013 إلى منزله في مدينة الرمادي لاعتقاله إلا أنه واجه القوة بإطلاق النار لترد الأخيرة وينتهي الأمر بمقتل خمسة من حراس العلواني وشقيقه وإصابة ثمانية آخرين بجروح، فيما أصيب عشرة من عناصر القوة الأمنية أيضا، وإلقاء القبض على العلواني.

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