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مصدر : مجلس الوزراء سيجري تعديلات على موازنة 2021 خشية رفضها برلمانيا

Category: سیاسة

Date: 2020-12-19T09:35:33+0000
مصدر : مجلس الوزراء سيجري تعديلات على موازنة 2021 خشية رفضها برلمانيا

شفق نيوز/ صرح مصدر حكومي مطلع يوم السبت أن مجلس الوزراء العراقي يعتزم اجراء تعديلات على الموازنة المالية للعام المقبل خشية رفضها من قبل البرلمان بعد الجدل الواسع الذي أُثير حولها على خلفية تسريب مسودة من الموازنة الى الاعلام.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن مجلس الوزراء، حتى اللحظة لم يصوت على مسودة قانون موازنة سنة 2021، ولا اتفاق نهائي عليها.

واضاف المصدر ان المجلس يسعى حالياً اجراء تعديلات عليها خشية رفضها من قبل البرلمان، بعد تسريبها مؤخرا الى الاعلام.

ويعقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية / 2021.

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