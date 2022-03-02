مصدر: مجلس النواب سيفتح باب الترشيح لمنصب الرئيس مجددا الأسبوع المقبل

شفق نيوز/ توقع مصدر في رئاسة مجلس النواب، يوم الأربعاء، أن يعقد المجلس جلسة تتضمن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية منتصف الأسبوع المقبل بعد قرار المحكمة الاتحادية بهذا الشأن ، مبينا ان الجلسة ستشهد تشكيل اللجان النيابية.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن إسمه لوكالة شفق نيوز إن "رئاسة مجلس النواب ستحدد موعدا لعقد الجلسة الاعتيادية الثالثة يوم الاثنين من الاسبوع المقبل".

وأضاف المصدر أن "من المتوقع أن تتضمن الجلسة عرض إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية على اعضاء البرلمان وفق ما نص عليه قرار المحكمة الاتحادية".

وتابع المصدر أن "الجلسة ستتضمن تشكيل اللجان النيابية وتوزيع اعضاء البرلمان على 25 لجنة صوت عليها البرلمان في الجلسة السابقة".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قضت ، يوم الثلاثاء (1 اذار 2022)، بعدم دستورية فتح الترشح لمنصب رئيس الجمهورية مرة ثانية من قبل مجلس النواب.