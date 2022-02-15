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مصدر: لقاء الحنانة كان بطلب من الكاظمي والمؤشرات ترجح حصوله على ولاية جديدة

Category: سیاسة

Date: 2022-02-15T09:34:09+0000
مصدر: لقاء الحنانة كان بطلب من الكاظمي والمؤشرات ترجح حصوله على ولاية جديدة

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع على مجريات الأمور في الحنانة عن احتمالية تمديد الولاية لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي شرط التزامه بضوابط البرنامج الحكومي الوطني والإصلاحي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز؛ ان "تسمية مرشح رئاسة الحكومة بيد الكتلة الاكبر او الكتلة التي يمكنها تمرير مرشحها باتفاق ثلثي نواب البرلمان على التصويت".

وأضاف أن "الاجتماع المغلق الذي عقده الكاظمي في الحنانة مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر كان بطلب من الكاظمي".

واشار الى ان "الاجتماع ناقش كل القضايا السياسية وآلية الخروج من الانسداد السياسي وتشكيل حكومة وطنية ابوية خدمية اصلاحية تعمل لمصلحة المواطن تلتزم بالبرنامج الحكومي الذي وضعته الكتلة الاكبر".

وأردف المصدر؛ أن "من المحتمل إعادة الثقة بالكاظمي مع ضمان التزامه بضوابط البرنامج الحكومي".

وتابع؛ أن "رئيس الوزراء القادم سيكون تحت رقابة الجهة المكلفة له فضلا عن رقابة القوى السياسية الأخرى".

وكان صالح محمد العراقي الملقب بوزير الصدر، كشف أمس عن عقد اجتماع بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال العراقي في منشور عبر الفيسبوك، أنه "في الحنانة، اجتماع مُغلَق بين القائد الصدر والكاظمي".

واضاف العراقي في منشوره: "لا شرقية ولا غربية حكومة اغلبية وطنية" وهي الجملة التي يستخدمها الصدر للتأكيد على مضيّه في تشكيل حكومة أغلبية.

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