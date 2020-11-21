مصدر يكشف ما تمخض عن اجتماع قاآني مع الكاظمي في بغداد

شفق نيوز/ كشف مصدر بالحكومة العراقية يوم السبت ان قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اسماعيل قاآني، زار العاصمة بغداد مؤخرا واجتمع مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال المصدر إن قاآني زار يوم الأربعاء الماضي بغداد من عودة الهجمات الصاروخية التي استهدفت المنطقة الخضراء شديدة التحصين.

واضاف ان قائد فيلق "القدس" عقد اجتماعا مع الكاظمي مع عدد من قادة الفصائل المسلحة، مشيرا الى انه تم الاتفاق على تهدئة وهدنة جديدة مع الامريكان، مقابل سعي بغداد بشكل جدي لانهاء التواجد الامريكي، مبينا انه على اثر ذلك تقرر سحب 500 جندي امريكي.

وهذه ثاني زيارة لقاآني الى بغداد منذ توليه منصب قائد فيلق القدس الايراني خلفا للجنرال البارز قاسم سليماني الذي اغتيل بضربة جوية امريكية قرب مطار بغداد الدولي مطلع العام الحالي.

وقالت تقارير صحفية إن قاآني التقى في زيارته الأولى التي جرت في شهر آب المنصرم الكاظمي اضافة الى لقاء شخصيات سياسية مقربة من طهران.