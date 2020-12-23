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مصدر: قاآني زار بغداد خلال الساعات الماضية للنأي بإيران عن استهداف السفارة الامريكية

Category: سیاسة

Date: 2020-12-23T09:21:54+0000
مصدر: قاآني زار بغداد خلال الساعات الماضية للنأي بإيران عن استهداف السفارة الامريكية

شفق نيوز/ افاد مصدر مطلع يوم الاربعاء بأن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني اجرى خلال الساعات الماضية زيارة "سريعة" الى العاصمة العراقية بغداد اكد فيها للحكومة العراقية عدم إرتباط بلاده بالهجوم الاخير الذي استهدف السفارة الامريكية.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "الزيارة لم تستغرق اكثر من ساعتين التقى قاآني خلالها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، للتأكيد على ان ايران ليست لها أي علاقة بالضربات الصاروخية على السفارة الأمريكية".

واضاف المصدر ان قاآني نأى ايضا بالفصائل المسلحة المدعومة من طهران عن تلك الهجمات التي طالت السفارة مؤخرا في المنطقة الخضراء شديدة التحصين.

وزار قاآاني في نهاية شهر تشرين الثاني الماضي العاصمة العراقية بغداد مع عودة الهجمات الصاروخية التي استهدفت المنطقة الخضراء التي تضم مباني حكومية، والبعثات الدبلوماسية للدول.

وهذه ثالث زيارة لقاآني الى بغداد منذ توليه منصب قائد فيلق القدس الايراني خلفا للجنرال البارز قاسم سليماني الذي اغتيل بضربة جوية امريكية قرب مطار بغداد الدولي مطلع العام الحالي.

وقالت تقارير صحفية إن قاآني التقى في زيارته الأولى التي جرت في شهر آب المنصرم الكاظمي اضافة الى لقاء شخصيات سياسية مقربة من طهران.

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