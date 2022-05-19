مصدر: إقالة محافظ صلاح الدين جاءت من رئاسة الوزراء بسبب سوء الإدارة والفساد

شفق نيوز/ كشف مصدر نيابي، يوم الخميس، أن إقالة محافظ صلاح الدين عمار جبر الجبوري من منصبه جاءت من رئاسة مجلس الوزراء إلى مجلس النواب.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "سبب إقالة الجبوري جاءت بعد توصية اللجان التحقيقية في مجلس الوزراء التي شخصت سوء إدارة المحافظة ووجود هدر للمال العام، وبناء على ذلك أوصت اللجان في تقريرها بإعفاء المحافظ من منصبه".

وفي وقت سابق اليوم، صوّت مجلس النواب العراقي في جلسة اليوم، على إقالة محافظ صلاح الدين عمار جبر الجبوري بالأغلبية المطلقة.

ولاحقاً أبلغ مصدر مقرب من محافظ صلاح الدين المقال عمار الجبوري، وكالة شفق نيوز، بأن "الجبوري ما زال يمارس مهامه الادارية كمحافظ لصلاح الدين، وسيسلم مهامه الى من ينوب عنه بعد وصول الامر الاداري الذي يتضمن مصادقة مجلس الوزراء على اقالته".

وأوضح أن "تصويت مجلس النواب على اقالته (عمار جبر الجبوري) لايعني تنفيذه ساعة المصادقة على الاقالة، بل ان الامر يعد ساري المفعول اذا ما تم المصادقة عليه من قبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي"، مرجحاً أن "يتولى (الكاظمي) ادارة المحافظة بالوكالة لحين تسمية محافظ جديد".