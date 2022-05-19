سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مصدر: إقالة محافظ صلاح الدين جاءت من رئاسة الوزراء بسبب سوء الإدارة والفساد

Category: سیاسة

Date: 2022-05-19T13:09:39+0000
مصدر: إقالة محافظ صلاح الدين جاءت من رئاسة الوزراء بسبب سوء الإدارة والفساد

شفق نيوز/ كشف مصدر نيابي، يوم الخميس، أن إقالة محافظ صلاح الدين عمار جبر الجبوري من منصبه جاءت من رئاسة مجلس الوزراء إلى مجلس النواب.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "سبب إقالة الجبوري جاءت بعد توصية اللجان التحقيقية في مجلس الوزراء التي شخصت سوء إدارة المحافظة ووجود هدر للمال العام، وبناء على ذلك أوصت اللجان في تقريرها بإعفاء المحافظ من منصبه".

وفي وقت سابق اليوم، صوّت مجلس النواب العراقي في جلسة اليوم، على إقالة محافظ صلاح الدين عمار جبر الجبوري بالأغلبية المطلقة.

ولاحقاً أبلغ مصدر مقرب من محافظ صلاح الدين المقال عمار الجبوري، وكالة شفق نيوز، بأن "الجبوري ما زال يمارس مهامه الادارية كمحافظ لصلاح الدين، وسيسلم مهامه الى من ينوب عنه بعد وصول الامر الاداري الذي يتضمن مصادقة مجلس الوزراء على اقالته".

وأوضح أن "تصويت مجلس النواب على اقالته (عمار جبر الجبوري) لايعني تنفيذه ساعة المصادقة على الاقالة، بل ان الامر يعد ساري المفعول اذا ما تم المصادقة عليه من قبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي"، مرجحاً أن "يتولى (الكاظمي) ادارة المحافظة بالوكالة لحين تسمية محافظ جديد".

related

نينوى تخاطب رئاسة الوزراء رسميا للتريث في نقل أُسر داعش من مخيم الهول للمحافظة

Date: 2021-05-06 11:08:06
نينوى تخاطب رئاسة الوزراء رسميا للتريث في نقل أُسر داعش من مخيم الهول للمحافظة

الكاظمي لأهالي صلاح الدين: الدولة ستحميكم والخوف لايجب ان يكون حاضرا

Date: 2020-10-18 05:04:57
الكاظمي لأهالي صلاح الدين: الدولة ستحميكم والخوف لايجب ان يكون حاضرا

بغداد تشخص "معركة استخباراتية" في ثلاث محافظات وتتجه إلى كوردستان

Date: 2021-06-21 08:05:27
بغداد تشخص "معركة استخباراتية" في ثلاث محافظات وتتجه إلى كوردستان

على خطى العيساوي والسليمان.. شيوخ صلاح الدين يطالبون بإعادة "الميزان والخشماني والندا"

Date: 2022-04-23 20:55:20
على خطى العيساوي والسليمان.. شيوخ صلاح الدين يطالبون بإعادة "الميزان والخشماني والندا"

البطيخ يحذر المحافظين من "استغلال بشع للسلطة وموارد الدولة" لأغراض انتخابية

Date: 2021-05-21 09:45:35
البطيخ يحذر المحافظين من "استغلال بشع للسلطة وموارد الدولة" لأغراض انتخابية

صلاح الدين تترقب نتائج تحقيقات مجزرة "الفرحاتية" وسط مخاوف من نزوح سكاني

Date: 2020-10-23 08:20:30
صلاح الدين تترقب نتائج تحقيقات مجزرة "الفرحاتية" وسط مخاوف من نزوح سكاني

صلاح الدين تطالب بحلول ومعالجات لـ"حرب" الكهرباء

Date: 2021-06-21 17:01:38
صلاح الدين تطالب بحلول ومعالجات لـ"حرب" الكهرباء

حقيقة سحب يد محافظ صلاح الدين عمار الجبر

Date: 2022-04-27 18:30:36
حقيقة سحب يد محافظ صلاح الدين عمار الجبر