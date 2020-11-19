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رئاسة الجمهورية تكشف حقيقة "رفض" صالح لقانون الاقتراض

Category: سیاسة

Date: 2020-11-19T15:08:09+0000
رئاسة الجمهورية تكشف حقيقة "رفض" صالح لقانون الاقتراض

شفق نيوز/ نفى مصدر مسؤول، يوم الخميس، أن يكون رئيس الجمهورية برهم صالح قد رفض التوقيع على قانون تمويل العجز المالي "الاقتراض" الذي اقره مجلس النواب العراقي.

وقال مصدر بمكتب رئاسة الجمهورية لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح لم يرفض المصادقة على قانون تمويل العجز المالي أو قوانين أخرى"، موضحاً أن "ما نشر غير ذلك غير صحيح".

 وقال نائب رئيس مجلس النواب العراقي حسن الكعبي، في وقت سابق اليوم الخميس، إن رئيس الجمهورية لا يملك صلاحية نقض القوانين او الاعتراض عليها او إعادتهـا إلى مجلس النواب،  واشار إلى أن مصادقته عليها اجراء بروتوكولي ليس إلا.

وأوضح الكعبي في بيان صدر عن مكتبه أن "جميع القوانين المصوت عليها داخل مجلس النواب تعد مصادقاً عليها بعد مضي 15 يوماً من تأريخ تسليمها لرئيس الجمهورية.

ويأتي حديث الكعبي، عقب إرسال البرلمان قانون الاقتراض إلى رئيس الجمهورية للمصادقة عليه، بعد أن أثار رفض الكورد بعد عدم تضمين فقرة رواتب موظفي الإقليم في بنود القانون.

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