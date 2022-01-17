مصدر في الإطار الشيعي: الصدر وافق على مرشحنا لرئاسة الوزراء

شفق نيوز/ كشف مصدر في الإطار التنسيقي للقوى الشيعية، يوم الاثنين، عن موافقة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على إدراج مرشح الإطار ضمن قائمة المرشحين لشغل منصب رئيس الوزراء.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الصدر "أبدى عدم ممانعته من ترشيح محمد توفيق علاوي لمنصب رئيس الوزراء في قائمة مصغرة تضم ايضاً رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي".

وأضاف، أن " هذا الاقتراح تقدم به العامري الى الصدر فيما يخص علاوي"، منوها إلى أن "قادة الاطار لا يمانعون من خطوة العامري بترشيح علاوي".

ووفق المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، فإنه "بعد قرار المحكمة الاتحادية بشان جلسة البرلمان الأولى، سيكون هناك اجتماع بين قيادة الاطار والتيار الصدري للاتفاق على مرشح محدد لتشكيل الحكومة وفق المعطيات السياسية".

وتصدرت الكتلة الصدرية الانتخابات التي أجريت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بـ73 مقعدا، تلاها تحالف تقدم بـ37، وائتلاف دولة القانون بـ33، ثم الحزب الديمقراطي الكوردستاني بـ31.

ولا يزال الصدر متمسكا بموقفه الرامي لتشكيل حكومة "أغلبية وطنية" وهو ما ترفضه قوى الإطار التنسيقي التي تسعى جاهدة لإقناع الصدر بتشكيل حكومة توافقية يشارك فيها الجميع على غرار الدورات السابقة لكي تضمن لنفسها موطئ قدم في الحكومة.