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مصدر في اللجنة المالية: موازنة 2021 ستكون جاهزة للتصويت مطلع الشهر المقبل

Category: سیاسة

Date: 2021-01-19T10:10:50+0000
مصدر في اللجنة المالية: موازنة 2021 ستكون جاهزة للتصويت مطلع الشهر المقبل

شفق نيوز/ افاد مصدر في اللجنة المالية البرلمانية، يوم الثلاثاء، بأن، قانون الموازمة سيكون جاهزا للتصويت مطلع الشهر المقبل، مبينا أن اللجنة تحتاج إلى 15 يوما لإنهاء قراءة قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "اللجنة المالية النيابية استلمت جميع الطلبات والملاحظات التي قدمت من أعضاء البرلمان وممثلي الوزارات التي استضافتهم اللجنة في الأيام السابقة بشأن مشروع قانون الموازنة".

وأضاف أن "اللجنة ستعمل في الأسبوع المقبل على دراسة وتحويل جميع الملاحظات إلى نصوص للتعديل مواد قانون الموازنة".

وقال المصدر؛ إن "اللجنة المالية تحتاج بحدود 10 - 15 يوماً لإنهاء الموازنة"، مؤكد ان قانون الموازنة سيكون جاهزا للتصويت في مطلع شهر شباط المقبل".

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