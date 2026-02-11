مصدر في الديمقراطي: تأجيل حسم مرشح رئاسة الجمهورية الى الاحد المقبل

شفق نيوز- أربيل

أفاد مصدر في الحزب الديمقراطي الكردستاني، يوم الأربعاء، بتأجيل حسم مرشح رئيس الجمهورية إلى الأحد المقبل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الانباء بشأن اتفاق زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني ورئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني، على تسمية نزار آميدي مرشحا لرئاسة الجمهورية غير دقيقة".

وأضاف أن "ما جرى هو تأجيل الحسم الى يوم الأحد من الاسبوع المقبل".

وينص الدستور على انتخاب الرئيس خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب.

وبإحتساب هذه المدة من الجلسة الأولى التي عُقدت في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2025، فإن السقف الزمني الدستوري قد انتهى من ليل 28 كانون الثاني/ يناير 2026.