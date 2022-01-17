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مصدر في التيار: تسمية رئيس الوزراء بيد الصدر "حصرا" والإعلان عنه سيتم في البرلمان

Category: سیاسة

Date: 2022-01-17T14:14:15+0000
مصدر في التيار: تسمية رئيس الوزراء بيد الصدر "حصرا" والإعلان عنه سيتم في البرلمان

شفق نيوز/ كشف مصدر في التيار الصدري يوم الاثنين، عن وجود أكثر من مرشح يحظى بعدم ممانعة الصدر لتولي منصب رئاسة مجلس الوزراء.

وأبلغ المصدر وهو قيادي في التيار وكالة شفق نيوز؛ ان "السيد مقتدى الصدر هو من سيحدد حصراً شخصية رئيس الوزراء في الحكومة المقبلة"، مشيرا الى ان "هناك اكثر من شخصية مرشحة لهذا المنصب وتحظى بقبول مبدئي من الصدر".

وفيما يخص الإطار التنسيقي أوضح المصدر؛ أن "الإطار التنسيقي والكتل السياسية تقترح شخصيات محددة لمنصب رئيس الوزراء، سيتم الحديث حولها، لكن الاختيار سيكون حصراً من قبل الصدر".

واردف المصدر؛ ان "شخصية رئيس الوزراء سيعلن عنها بعد انتخاب رئيس الجمهورية في مجلس النواب".

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