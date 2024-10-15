مصدر: صدور مذكرة قبض بحق رئيس هيئة النزاهة لتطابق صوته مع التسريبات

شفق نيوز/ افاد مصدر مطلع، صباح اليوم الثلاثاء، بصدور مذكرة قبض جديدة بحق رئيس هيئة النزاهة الاتحادية بالوكالة القاضي حيدر حنون بعد تطابق صوته مع التسريبات التي انتشرت مؤخراً والتي تتحدث عن تقاضيه الرشوة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد صدور تقرير مديرية تحقيقات الأدلة الجنائية في وزارة الداخلية بخصوص تطابق صوت القاضي حيدر حنون مع صوت المتحدث في التسريبات الصوتية المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص أخذه رشى ونسبة مطابقة الصوت مئة بالمئة و تبليغه و إمهاله وعدم حضوره لتدوين اقواله عنها محكمة تحقيق الكرخ الثالثة صدرت مذكرة قبض بحقه".

وأصدر القضاء العراقي، يوم الاثنين السابع من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري ، أمر قبض بحق رئيس هيئة النزاهة بالوكالة

وبحسب مصدر قضائي، تحدث لوكالة شفق نيوز، فإن "محكمة تحقيق الكرخ الثالثة أصدرت أمر قبض على حيدر حنون رئيس هيئة النزاهة بالوكالة، وذلك لعدم مثوله أمام المحكمة في القضايا التي وجه له الاتهام فيها، وللتحقيق في التسجيلات الصوتية".

وأضاف المصدر، أن "المحكمة أرسلت بلاغات إلى حنون، لغرض الحضور لأكثر من مرة لكنه تخلف عنها".

وأعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، منتصف أيلول الماضي، شروعه باتخاذ الاجراءات القانونية بحق رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي حيدر حنون وذلك على خلفية ما أدلى به من تصريحات خلال مؤتمر صحفي في أربيل الأسبوع الماضي، واصفا تلك التصريحات بأنها "ادعاءات غير صحيحة".

وكان رئيس هيئة النزاهة الاتحادية حيدر حنون، قد وجه انتقادات شديدة ازاء القاضي ضياء جعفر، خلال مشهد غاضب اثناء مؤتمر صحفي عقده في اربيل، خصص للكشف عن خفايا "سرقة القرن" التي هزّت الأوساط السياسية في البلاد.

وقد أبدى رئيس النزاهة، غضبه العارم بسبب ما وصفه باستضعاف الهيئة واختفاء ملفات من قضية المتهم نور زهير لدى القاضي ضياء جعفر، مؤكدًا أن هذه التطورات تشكل تحديًا كبيرًا لجهود مكافحة الفساد واستعادة أموال الدولة المنهوبة.