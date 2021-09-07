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مصدر: صدور حكم بحق اثيل النجيفي يتعلق بسقوط الموصل

Category: سیاسة

Date: 2021-09-07T12:50:04+0000
مصدر: صدور حكم بحق اثيل النجيفي يتعلق بسقوط الموصل

شفق نيوز/ افاد مصدر مطلع يوم الثلاثاء، بأن أسباب صدور حكم بالسجن على محافظ نينوى الاسبق اثيل النجيفي تعود إلى دعوى قضائية رفعها نائب سابق عن المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن الحكم الذي صدر بحق المحافظ الاسبق أثيل النجيفي جاء بعد  دعوى قضائية من قبل النائب السابق عبد الرحمن اللويزي رفعها في وقت سابق ضد النجيفي.

واضاف المصدر؛ أن الدعوى تتعلق بملف سقوط الموصل حيث كان اللويزي احد اعضاء اللجنة التحقيقية الخاصة بملف سقوط المدينة عام 2014.

وفي الاثناء؛ علّق محافظ نينوى الاسبق اثيل النجيفي عبر صفحته الرسمية 

على صدور حكم بحقه؛ أن كل الذي اعلمه ان هذه القضية لازالت في اروقة المحاكم وتخضع لإجراءات قانونية معروفة.

وتابع النجيفي؛ أن هذا الامر ليس جديدا فلقد تجاوزت قبلها عشرات القضايا المشابهة.

وكانت محكمة جنايات نينوى، قد أصدرت حكمًا بالسجن سبع سنوات على محافظ نينوى الأسبق أثيل النجيفي دون ذكر تفاصيل أخرى.

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