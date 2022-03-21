مصدر صدري يكشف عمّا سيحدث في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

شفق نيوز/ افاد مصدر في التيار الصدري يوم الاثنين، بأن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ستعقد بنصاب كامل.

وأضاف المصدر الذي طلب من وكالة شفق نيوز؛ عدم كشف اسمه؛ ان "التيار الصدري ماضٍ بتحالفه الثلاثي مع حزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف السيادة لتشكيل حكومة أغلبية وطنية تخدم الشعب وفق منهج وبرنامج الإصلاح".

وبين أن "النصاب القانوني لجلسة يوم السبت المقبل سيكتمل وسنشهد انتخاب مرشح التحالف الثلاثي لرئاسة الجمهورية".

ولفت إلى أنه "بعد ساعات من انتخاب رئيس الجمهورية سيتم تكليف مرشح الكتلة الصدرية بتشكيل الحكومة المقبلة".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، (أحد أقطاب التحالف الثلاثي) قد دعا في وقت سابق من اليوم، أعضاء البرلمان العراقي "المستقلين" إلى الانضمام له من أجل ضمان النصاب القانوني لجلسة التصويت على رئيس الجمهورية، وعدم ذهابهم مع الثلث المعطل للبرلمان.

وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أعلن في 15 آذار الجاري إنه "تقرَّر تحديد يوم السبت الموافق 26 آذار موعداً لجلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية".

وفي وقت سابق أعلن مجلس النواب العراقي، أسماء 40 مرشحاً الى رئاسة الجمهورية.

واشار المجلس إلى استبعاد خمسة مرشحين احدهم مشمول بإجراءات المساءلة والعدالة والاربعة الآخرين لأسباب تتعلق بشهاداتهم الجامعية.