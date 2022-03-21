سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مصدر صدري يكشف عمّا سيحدث في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

Category: سیاسة

Date: 2022-03-21T17:42:31+0000
مصدر صدري يكشف عمّا سيحدث في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

شفق نيوز/ افاد مصدر في التيار الصدري يوم الاثنين، بأن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ستعقد بنصاب كامل.

وأضاف المصدر الذي طلب من وكالة شفق نيوز؛ عدم كشف اسمه؛ ان "التيار الصدري ماضٍ بتحالفه الثلاثي مع حزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف السيادة لتشكيل حكومة أغلبية وطنية تخدم الشعب وفق منهج وبرنامج الإصلاح".

وبين أن "النصاب القانوني لجلسة يوم السبت المقبل سيكتمل وسنشهد انتخاب مرشح التحالف الثلاثي لرئاسة الجمهورية".

ولفت إلى أنه "بعد ساعات من انتخاب رئيس الجمهورية سيتم تكليف مرشح الكتلة الصدرية بتشكيل الحكومة المقبلة".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، (أحد أقطاب التحالف الثلاثي) قد دعا في وقت سابق من اليوم، أعضاء البرلمان العراقي "المستقلين" إلى الانضمام له من أجل ضمان النصاب القانوني لجلسة التصويت على رئيس الجمهورية، وعدم ذهابهم مع الثلث المعطل للبرلمان.

وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أعلن في 15 آذار الجاري إنه "تقرَّر تحديد يوم السبت الموافق 26 آذار موعداً لجلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية".

وفي وقت سابق أعلن مجلس النواب العراقي، أسماء 40 مرشحاً الى رئاسة الجمهورية.

واشار المجلس إلى استبعاد خمسة مرشحين احدهم مشمول بإجراءات المساءلة والعدالة والاربعة الآخرين لأسباب تتعلق بشهاداتهم الجامعية.

related

"ماضون لحكومة اغلبية".. التيار الصدري: الكتل الخاسرة تصنع الأزمات

Date: 2021-11-17 12:02:03
"ماضون لحكومة اغلبية".. التيار الصدري: الكتل الخاسرة تصنع الأزمات

الزاملي من الموصل: جهات استغلت وجودها في المدينة وكوّنت إمبراطوريات اقتصادية

Date: 2021-11-30 12:06:25
الزاملي من الموصل: جهات استغلت وجودها في المدينة وكوّنت إمبراطوريات اقتصادية

الوطن والشعب خط أحمر.. الصدر: مستمر مع شركاء الوطن بحكومة اغلبية

Date: 2022-01-28 16:53:06
الوطن والشعب خط أحمر.. الصدر: مستمر مع شركاء الوطن بحكومة اغلبية

همام حمودي: البيت الشيعي يجتمع اليوم لبناء رؤية موحدة وتصحيح المسار

Date: 2021-12-02 09:20:57
همام حمودي: البيت الشيعي يجتمع اليوم لبناء رؤية موحدة وتصحيح المسار

التحالف الثلاثي يعقد اجتماعا في بغداد

Date: 2022-03-06 10:16:27
التحالف الثلاثي يعقد اجتماعا في بغداد

ائتلاف المالكي يعلق على التفاوض بين الإطار والتيار في طهران

Date: 2022-01-15 11:27:39
ائتلاف المالكي يعلق على التفاوض بين الإطار والتيار في طهران

التيار الصدري يكشف تفاصيل لقائه مع الحزب الديمقراطي في اربيل

Date: 2022-01-03 15:05:12
التيار الصدري يكشف تفاصيل لقائه مع الحزب الديمقراطي في اربيل

التيار الصدري يرد على التنسيقي: إذا استمر تعطيل مصادقة نتائج الانتخابات فالشارع قد يتحرك

Date: 2021-11-19 12:43:21
التيار الصدري يرد على التنسيقي: إذا استمر تعطيل مصادقة نتائج الانتخابات فالشارع قد يتحرك