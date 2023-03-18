مصدر: شمخاني سيوقع مذكرة أمنية بشأن الحدود خلال زيارته إلى بغداد

شفق نيوز/ صرّح مصدر في الحكومة العراقية، يوم السبت، بأن زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني إلى بغداد تهدف إلى إبرام مذكرة تفاهم تخص أمن الحدود بين بلاده والعراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن شمخاني سيصل إلى بغداد خلال الساعات المقبلة تلبية لدعوة رسمية وجهتها له الحكومة العراقية، مبينا أنه سيلتقي خلال الزيارة الرئاسات الثلاث (رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، و رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني).

وأضاف أن أمن الحدود بين العراق وإيران تُعد من أهم أهداف الزيارة، مبينا أن المسؤول الإيراني سيعقد مشاورات في بغداد مع كل من: رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، و مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي لبحث أمن الحدود، وسيتمخض عنها إبرام مذكرة تفاهم بهذا الشأن.

هذا وسيشارك شمخاني بمؤتمر حوار بغداد الدولي بنسخته الخامسة خلال الأسبوع الجاري في العاصمة العراقیة، وذلك بمشاركة المسؤولين الأمنيين في ايران والإمارات وتركيا وسوريا وقطر والمملكة العربية السعودية والأردن.

كما أشار المصدر أن مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة طحنون بن زايد، ورئيس الاستخبارات التركية هاكان فيدان، ومسؤولين أمنيين آخرين من بعض دول الجوار سيشاركون في المؤتمر.

وستنطلق في 19 من مارس/آذار 2023 فعاليات مؤتمر حوار بغداد الدولي الذي ينظمه المعهد العراقي للحوار، بنسخته الخامسة، في العاصمة بغداد وتفتتح فعاليات المؤتمر التي تستمر لمدة يومين بكلمة لرئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.