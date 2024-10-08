مصدر: رئيس مجلس محافظة ذي قار الحالي متمسك بمنصبه رغم قرار تنحيته

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع بمحافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، عن تمسك رئيس مجلس المحافظة الحالي، عزة الناشي، بمنصبه بعد صدور قرار من القضاء العراقي بتنحيته من المنصب.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان " رئيس المجلس، عبدالباقي العمري، حاول يوم أمس تسلم المنصب بناءً على القرار القضائي الصادر بحقه من محكمة القضاء الإداري مطلع الأسبوع الحالي".

وبين المصدر، ان " رئيس المجلس الحالي، عزة الناشي، قرر التمسك بالمنصب وعدم التخلي عنه لصالح العمري، إلا بعد صدور قرار قضائي من المحكمة الإدارية العليا والذي قد يستمر عدة أشهر أخرى".

وكانت محكمة القضاء الإداري قد حكمت، يوم 6 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري، بإعادة عبد الباقي العمري، رئيسا لمجلس محافظة ذي قار.

وأخبر مصدر مطلع، وكالة شفق نيوز، بأن "المحكمة وبعد حكمها بعودة العمري، أبطلت جميع جلسات استجوابه في مجلس المحافظة".