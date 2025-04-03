مصدر: رئيس الجبهة التركمانية العراقية سيستقيل وكتلتها الانتخابية بيد الصالحي

شفق نيوز/ كشف مصدر سياسي في كركوك، اليوم الخميس، عن عزم رئيس الجبهة التركمانية حسن توران تقديم استقالته من المنصب، فيما بين من جانب آخر، أن النائب أرشد الصالحي، سيترأس كتلة الجبهة في الانتخابات المقبلة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس الجبهة التركمانية حسن توران سوف يقدم استقالته من المنصب وسيتم ترشيح بديلا عنه للمنصب"، مبينا ان "عملية الترشيح قد تنحصر بين محمد سمعان وعضو آخر في الجبهة التركمانية العراقية".

وأضاف أن "وفدا من الجبهة التركمانية سوف يزور أنقرة لمناقشة هذه التطورات التي سوف تجرى في الجبهة التركمانية".

وأشار من جانب آخر، إلى أن "النائب الحالي في البرلمان العراقي ورئيس لجنة حقوق الإنسان فيه، أرشد الصالحي، سيتولى رئاسة قائمة الجبهة التركمانية التي سوف ترشح إلى الانتخابات البرلمانية، وهذا الأمر سيحسم بعد اتمام ترتيب الجبهة التركمانية العراقية".