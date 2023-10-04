مصدر حكومي يكشف هدف زيارة ماكرون للعراق وأزمة "خور عبد الله" تهدد انعقاد مؤتمر بغداد

شفق نيوز/ كشف مصدر حكومي مطلع، يوم الأربعاء، عن هدف زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المرتقبة الى العاصمة العراقية بغداد.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، أن هناك زيارة مرتقبة سيجريها ماكرون إلى العراق.

وفي هذا السياق قال مصدر حكومي، لوكالة شفق نيوز، إن "زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الى العاصمة بغداد، ليست زيارة شخصية (فردية) للرئيس ماكرون، بل هي تأتي من أجل المشاركة في مؤتمر بغداد بنسخته الثالثة".

واوضح المصدر، "حتى اللحظة لا يوجد موعد محدد من أجل عقد في مؤتمر بغداد بنخسته الثالثة، وهذا المؤتمر مهدد بعدم الانعقاد بسبب الموقف الخليجي من العراق بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن اتفاقية خور عبد الله".

وقضت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، في الرابع من ايلول الماضي، بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله مع الكويت.

وأصدر وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، يوم الاثنين 18 / 9 / 2023 بيانا حول قرار القضاء العراقي بشأن اتفاقية خور عبد الله، واصفين إياه بأنه "غير دقيق وخارج السياق".

وبدأت الكويت حراكا دوليا في نيويورك لبحث قضية اتفاقية الملاحة البحرية مع كبار المسؤولين في الولايات المتحدة والأمم المتحدة.

وكانت وزارة الخارجية الكويتية قد سلمت السفير العراقي لدى الكويت، مذكرة احتجاج على حكم المحكمة الاتحادية بشأن اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله.