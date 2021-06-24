سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مصدر حكومي يكشف موعد "القمة الثلاثية" في بغداد

Category: سیاسة

Date: 2021-06-24T16:47:31+0000
مصدر حكومي يكشف موعد "القمة الثلاثية" في بغداد

شفق نيوز/ كشف مصدر حكومي عراقي، الخميس، عن موعد انعقاد القمة الثلاثية بين قادة العراق ومصر والأردن في العاصمة بغداد.

وكانت القمة قد أرجئت مرتين نتيجة التوترات الأمنية التي شهدتها الأردن في نيسان/أبريل، وحادث تصادم قطارين في مصر في 26 آذار/مارس.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "تم تحديد الأسبوع المقبل موعداً لانعقاد القمة الثلاثية التي تجمع رؤساء ومسؤولين وقادة دول العراق والأردن ومصر".

وأضاف المصدر أن "القمة ستنعقد في بغداد برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي"، مبينا أنها "ستناقش الأوضاع الاقتصادية والتجارية وتحقيق التوازن بين الدول الثلاث".

والقمة المرتقبة هي الثانية من نوعها؛ إذ انعقدت أول قمة في آب/أغسطس الماضي بالعاصمة الأردنية عمان.

وشكلت البلدان الثلاثة مجلساً تنسيقاً مشتركاً على ضوء نتائج القمة الثلاثية الأولى.

وأبرمت البلدان الثلاثة اتفاقات اقتصادية مشتركة وأخرى ثنائية فيما بينها تتمحور في الغالب حول الطاقة والتجارة والاستثمار.

related

مصدر يكشف موعد القمة الثلاثية في بغداد

Date: 2021-04-03 20:12:19
مصدر يكشف موعد القمة الثلاثية في بغداد

إصابات بكورونا بين وفد العراق قد تطيح بالقمة الثلاثية في عمان

Date: 2020-08-23 19:36:30
إصابات بكورونا بين وفد العراق قد تطيح بالقمة الثلاثية في عمان

العراق يعلق على دوره في رسم مشروع المشرق الجديد

Date: 2021-03-28 15:14:32
العراق يعلق على دوره في رسم مشروع المشرق الجديد

الكاظمي وملك الأردن يؤكدان على عقد القمة الثلاثية بأقرب وقت

Date: 2021-03-27 12:31:11
الكاظمي وملك الأردن يؤكدان على عقد القمة الثلاثية بأقرب وقت

للمرة الثانية .. تأجيل انعقاد القمة الثلاثية بين العراق ومصر والأردن في بغداد

Date: 2021-04-07 08:48:43
للمرة الثانية .. تأجيل انعقاد القمة الثلاثية بين العراق ومصر والأردن في بغداد

كشف موعد وأهداف زيارة السيسي وعبد الله الثاني إلى بغداد

Date: 2021-03-22 16:27:56
كشف موعد وأهداف زيارة السيسي وعبد الله الثاني إلى بغداد

العراق يعلن تأييده لمصر بملف سد النهضة ويبحث التحضير لقمة بغداد الثلاثية

Date: 2019-10-26 08:17:19
العراق يعلن تأييده لمصر بملف سد النهضة ويبحث التحضير لقمة بغداد الثلاثية

وزيرا خارجية الأردن ومصر في بغداد يوم غد الجمعة

Date: 2021-03-25 15:37:09
وزيرا خارجية الأردن ومصر في بغداد يوم غد الجمعة