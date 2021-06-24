مصدر حكومي يكشف موعد "القمة الثلاثية" في بغداد

شفق نيوز/ كشف مصدر حكومي عراقي، الخميس، عن موعد انعقاد القمة الثلاثية بين قادة العراق ومصر والأردن في العاصمة بغداد.

وكانت القمة قد أرجئت مرتين نتيجة التوترات الأمنية التي شهدتها الأردن في نيسان/أبريل، وحادث تصادم قطارين في مصر في 26 آذار/مارس.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "تم تحديد الأسبوع المقبل موعداً لانعقاد القمة الثلاثية التي تجمع رؤساء ومسؤولين وقادة دول العراق والأردن ومصر".

وأضاف المصدر أن "القمة ستنعقد في بغداد برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي"، مبينا أنها "ستناقش الأوضاع الاقتصادية والتجارية وتحقيق التوازن بين الدول الثلاث".

والقمة المرتقبة هي الثانية من نوعها؛ إذ انعقدت أول قمة في آب/أغسطس الماضي بالعاصمة الأردنية عمان.

وشكلت البلدان الثلاثة مجلساً تنسيقاً مشتركاً على ضوء نتائج القمة الثلاثية الأولى.

وأبرمت البلدان الثلاثة اتفاقات اقتصادية مشتركة وأخرى ثنائية فيما بينها تتمحور في الغالب حول الطاقة والتجارة والاستثمار.