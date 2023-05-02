مصدر حكومي: أول وجبة من الاقالات تشمل 57 مديراً عاماً في 4 جهات رسمية

شفق نيوز/ كشف مصدر حكومي، اليوم الثلاثاء، عن "وجبات" من إقالة المديرين العامين في وزارات وجهات رسمية تبدأ بـ(57) مديراً في أربع جهات حكومية بينها وزارتان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "57 مديراً عاماً سيطالهم تغييرات مرتقبة في وزارات العمل والإسكان، الكهرباء، أمانة بغداد، وديوان الرقابة المالية".

وأضاف المصدر أن "30 من هؤلاء المديرين اصلاء في مناصبهم، و27 يعملون في مناصبهم بالوكالة".

وتابع المصدر أن "هذه وجبة أولى من التغييرات، وستعقبها وجبات أخرى سيتم التصويت على اقالتها خلال الايام القادمة".

ومع بداية تسنمه منصبه أكد رئيس الحكومة محمد شياع السوداني بتغييرات على مستوى الوزراء والمسؤولين في الكابينة الحكومية بعد مرور 6 اشهر من بدء العمل الحكومي بحكومته، تبعا لتقييمات تتناسب مع برنامجه الوزاري كما اعلن عنه في مناسبات متعددة.