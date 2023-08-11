مصدر حكومي: مسؤولو تلغرام بدأوا بالتعاون مع الجهات العراقية بشأن التسريبات

شفق نيوز/ أفاد مصدر حكومي، يوم الجمعة، بأن مسؤولو تطبيق تلغرام بدأوا بالتعاون مع الجهات العراقية بشأن "التسريبات".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المسؤولين عن شركة التلغرام بدأوا بالتعاون مع الجهات المعنية بالعراق حول التسريبات وأمن البيانات".

وكانت وزارة الاتصالات العراقية، قد أعلنت صباح الأحد الماضي، حجب تطبيق "تلغرام" في البلاد رسمياً، وذلك بذريعة محددات تتعلق بـ"الأمن الوطني"، و"حفاظًا على البيانات الشخصية للمواطنين"، التي خرق التطبيق المذكور سلامة التعامل، بها خلافًا للقانون، حسب قولها.

وبحسب إحصاء سابق لوزارة الداخلية العراقية، فإن عدد مستخدمي "تلغرام" في البلاد يفوق 16 مليون مستخدم، في حين تنشط آلاف القنوات على التطبيق، في مجالات مختلفة أبرزها الأخبار والترفيه.

ورفضت إدارة تطبيق تلغرام، التوضيح حول قرار حظر التطبيق في العراق، والاتهامات بالتورط بتسريب معلومات وبيانات رسمية خاصة بالعراقيين، بحسب وكالة رويترز.