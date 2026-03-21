مصدر حكومي: لا تخويل من السوداني للتفاوض مع الفصائل

شفق نيوز- بغداد

نفى مصدر حكومي مطلع، يوم السبت، وجود أي تخويل من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني للتفاوض أو الحوار مع الفصائل المسلحة بشأن "هدنة".وأكد المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن الأنباء المتداولة بهذا الشأن "غير صحيحة".

وتقول وسائل إعلام عربية، إن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي يقود حواراً مع فصائل مسلحة لوقف استهداف ثلاثة مواقع.

ونقلت تلك الوسائل عن مسؤول عراقي قوله إن "مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي يقود حواراً مع فصائل مسلحة لوقف استهداف السفارة الأميركية".

يأتي هذا بعد أيام من إعلان مقترح لهدنة بين الفصائل العراقية والولايات المتحدة تشمل التوقف عن قصف السفارة الأميركية في بغداد مقابل التوقف عن استهداف قادة الفصائل.

ومنذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير / شباط وحتى الآن، تتعرض السفارة الأميركية ومقار البعثات الدبلوماسية والمنشآت الحيوية التي تضم أجانب من دول أخرى في العراق، بما في ذلك إقليم كوردستان، إلى هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ تسببت بأضرار مادية جسيمة إضافة إلى إصابات بشرية في بعض الأحيان.