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مصدر حكومي عراقي بشأن إلغاء تأشيرة الدخول مع إيران: مرتبط بالكاظمي

Category: سیاسة

Date: 2021-06-13T07:58:14+0000
مصدر حكومي عراقي بشأن إلغاء تأشيرة الدخول مع إيران: مرتبط بالكاظمي

شفق نيوز/ صرح مصدر مسؤول بالحكومة الاتحادية يوم الأحد بأن ملف إلغاء تأشيرات الدخول بين العراق وإيران من صلاحيات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي حصرا.

وكان مجلس الوزراء الإيراني قد وافق بجلسته الأربعاء الماضي، على ايجاد لوائح تنظيمية لإلغاء تأشيرات الدخول لمدة 45 يوما لحملة الجوازات العادية للمواطنين الإيرانيين وجمهورية العراق شريطة الإجراء المتبادل بين البلدين.

وقال المصدر في تصريح لوكالة شفق نيوز، إنه "سيكون خلال اليومين المقبلين هناك توضيح ورد رسمي حول التصريحات الايرانية بشأن الغاء تأشيرة الدخول بين العراق وايران".

وأوضح المصدر أن هذا الملف مرتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ولغاية الآن لا يوجد رد رسمي على هذا الحراك.

وأبلغ إسحاق جهانغيري النائب الاول للرئيس الايراني، في وقت سابق من صباح اليوم الأحد، الجهات المعنية بقرار إيجاد لوائح تتعلق بإلغاء تأشيرات الدخول بين ايران والعراق لحملة الجوازات العادية، بحسب وسائل إعلام إيرانية رسمية.

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