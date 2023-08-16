مصدر حكومي: السوداني سيُعلن من بيجي عن إعادة المواد المسروقة من مصفاتها

شفق نيوز/ صرّح مصدر حكومي مطلع، يوم الأربعاء، بأن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني سيُعلن خلال زيارته الحالية الى قضاء بيجي عن إعادة المواد المسروقة من مصفاتها النفطية.

ووصل السوداني، في وقت سابق من صباح اليوم، إلى قضاء بيجي في محافظة صلاح الدين.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان، أن "السوداني وصل إلى بيجي على رأس وفد حكومي، لافتتاح ومتابعة عدد من المشاريع الاستراتيجية والخدمية".

وافتتح السوداني لدى وصوله، وحدة (الازمرة) في مصفاة الصمود (بيجي) بمحافظة صلاح الدين، واطلع أيضا على سير الأعمال الخاصة بتأهيل باقي أجزاء المصفاة، وفقا للبيان.

وتعرضت المصفاة بعد تحرير قضاء بيجي من قبضة تنظيم داعش في العام 2015 إلى فقدان معدات وآليات حيثُ تم إتهام فصائل مسلحة شاركت في العمليات العسكرية ضد التنظيم والتي استمرت لقرابة سنة كاملة بسرقتها وبيعها فيما بعدُ.

وتعتبر مصفاة بيجي الأكبر في العراق، إذ كانت تقدر طاقتها الإنتاجية بمعالجة 310.000 برميل يومياً، واحتل تنظيم داعش المصفاة في شهر آيار من العام 2014 بعد سيطرته على قضاء بيجي.