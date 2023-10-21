مصدر حكومي يكشف عن موقف السوداني اذا تواجد وفد اسرائيلي في مؤتمر القاهرة

شفق نيوز/ كشف مصدر في الحكومة العراقية، يوم السبت، أن الوفد العراقي المشارك في مؤتمر القاهرة للسلام برئاسة رئيس الحكومة محمد شياع السوداني سينسحب فوراً من المؤتمر في حال وجود أي تمثيل إسرائيلي.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تأكد من الجانب المصري بعدم وجود أي ممثل لإسرائيل في مؤتمر السلام في القاهرة، قبل قبوله مشاركته في المؤتمر.

وأكد المصدر، أن الوفد العراقي سوف ينسحب في حال تواجد أي من يمثل إسرائيل.

ووصل السوداني صباح اليوم، إلى العاصمة المصرية القاهرة لحضور مؤتمر "السلام" لمناقشة الحرب على غزة، بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام تونسية وأخرى جزائرية، بمقاطعة "تونس والجزائر" لقمة القاهرة التي تنطلق في العاصمة المصرية اليوم السبت وذلك بسبب حضور وفد إسرائيلي.

وتقول اذاعة "موزاييك" التونسية وصحيفة "الشروق" الجزائرية، إن إسرائيل ستشارك بوفد دبلوماسي في المؤتمر، فضلا عن وفد من الولايات المتحدة ومبعوثين ممثلين عن روسيا والصين، وسط مقاطعة تونس والجزائر.