مصدر بـ"سرايا السلام" ينفي انتشارها في المدن ويؤكد جاهزيتها لحماية السلم الأهلي

شفق نيوز/ نفى مصدر في سرايا السلام الجناح العسكري للتيار الصدري يوم الاثنين وجود انتشار لأفراد السرايا في العاصمة بغداد.

وقال المصدر وهو قيادي في سرايا السلام لوكالة شفق نيوز؛ إن "سرايا السلام وجدت لحماية الشعب العراقي والمقدسات، وما يشاع عن انتشارهم في الشوارع والمدن غير صحيح".

وأردف القيادي الذي فضل عدم ذكر اسمه؛ أن "السرايا على جاهزية وستتدخل في حال كان هناك خطر أو تهديد للسلم الأهلي".

وشن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في وقت سابق من يوم الإثنين، هجوماً لاذعاً على القضاء العراقي، متهماً إياه بمسايرة افعال الثلث المعطل "المشينة"، متوعداً في الوقت ذاته "الثلث المعطل".