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مصدر برلماني يرجح إدراج قانون الموازنة على جدول أعمال جلسة الخميس المقبل

Category: سیاسة

Date: 2021-03-06T15:31:34+0000
مصدر برلماني يرجح إدراج قانون الموازنة على جدول أعمال جلسة الخميس المقبل

شفق نيوز/ رجح مصدر نيابي يوم السبت، بإدراج قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021 على جدول جلسة الخميس المقبل، مشيرا إلى قرب حسم الفقرات الخلافية بقانون المحكمة الاتحادية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أنه من المحتمل إدراج قانون الموازنة على جدول أعمال جلسة الخميس المقبل.

وأضاف المصدر، أن الأمل بإدراج الموازنة على جدول الأعمال بدأ يتسع، بعد التصويت على الفقرات الخلافية في قانون المحكمة الأتحادية، مشيرا إلى أنه تم حسم 4 فقرات خلافية من أصل 6 نقاط حول قانون المحكمة، (لغاية تحرير هذا الخبر).

وعقدت رئاسة مجلس النواب العراقي، في وقت سابق من اليوم السبت، اجتماعا لمناقشة المواد المؤجلة من قانون المحكمة الاتحادية.

وأبلغ مصدر برلماني وكالة شفق نيوز؛ أن رئاسة المجلس عقدت اجتماعا مع رؤساء الكتل واللجنة القانونية لاستكمال مناقشة المواد الـ 6 المتبقية لمشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا.

وأضاف المصدر؛ أن 6 مواد من القانون لم يتم التصويت عليها خلال جلسة الخميس الماضي.

وتابع أن رئاسة البرلمان تحاول التوصل مع الكتل السياسية إلى صيغة اتفاق على مواد القانون من أجل استكمال التصويت في جلسة يوم الاثنين المقبل.

وأرجأ مجلس النواب العراقي، يوم الخميس الماضي 6 مواد من قانون المحكمة الاتحادية لوجود خلافات عليها، فيما تم تمرير بقية مواد القانون.

وأخبرت مصادر برلمانية وكالة شفق نيوز؛ أن الكتل السياسية اتفقت على تمرير قانون الموازنة الاتحادية مقابل التصويت على قانون المحكمة الاتحادية.

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