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مصدر: الإفراج عن الكربولي خلال اليومين ومنعه من السفر

Category: سیاسة

Date: 2021-04-20T11:32:39+0000
مصدر: الإفراج عن الكربولي خلال اليومين ومنعه من السفر

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع يوم الثلاثاء أن القضاء سيفرج عن رئيس حزب الحل وعضو تحالف "العزم" جمال الكربولي خلال اليومين المقبلين مقابل كفالة مالية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأنه سيتم الإفراج عن الكربولي يوم غد الأربعاء او بعد غد الخميس من هذا الاسبوع بكفالة.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه أن الكربولي سيمنع من السفر لحين إكمال التحقيقات في التهم الموجه اليه من قبل لجنة مكافحة الفساد.

واعتقلت قوة امنية بأمرة لجنة مكافحة الفساد في العراق فجر يوم الأحد 18 من شهر نيسان الجاري جمال الكربولي وشقيقه لؤي في منطقة اليرموك وسط بغداد بتهم تتعلق بالفساد.

وذكر مصدر أمني أن عملية اعتقال رئيس حزب الحل، وشقيقه لؤي جاءت وفق أوامر قبض صادرة من القضاء العراقي.

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