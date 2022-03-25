مصدر: الإطار سيعلن عدد نواب "الثلث المعطل" يوم غد

شفق نيوز/ افاد مصدر سياسي مطلع يوم الجمعة، بأن الإطار التنسيقي سيعقد اجتماعا بحضور حلفائه من الكورد والسنة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "اجتماعا هاما سيعقد غداً يجمع قادة الإطار التنسيقي والاتحاد الكردستاني والعزم والنواب المستقلين، ليتم إعلان عدد الثلث المعطل".

واضاف المصدر؛ أن "الاطار التنسيقي يجري اتصالات مكثفة اطراف التحالف الذي سيعلن غدا ويشكر كل من تحمل المسؤولية الوطنية ووقف بوجه التفرد وفرض الإرادات".

وعقد الإطار التنسيقي الشيعي في وقت سابق من يوم الجمعة، اجتماعا في منزل القيادي في الاطار ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض.

وأبلغ مصدر سياسي مطلع وكالة شفق نيوز؛ أن الإطار التنسيقي يعقد اجتماعا هاما في منزل فالح الفياض لمناقشة جلسة البرلمان ليوم غد السبت المخصصة للتصويت على رئيس الجمهورية".

وكان محمد الصيهود النائب عن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، قال لوكالة شفق نيوز في وقت سابق؛ إن الإطار التنسيقي، والاتحاد الوطني الكوردستاني جمعا تواقيع أكثر من 130 نائبا لمقاطعة جلسة مجلس النواب المقرر انعقادها غدا السبت لانتخاب رئيس جديد للعراق.