مصدر: الأسدي يتسلم مهام عمله محافظا لذي قار وجهتان تدعمانه

شفق نيوز/ أكد مصدر مقرب رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي يوم السبت أن الأخير عازم على ادارة المهام التي أوكلت إليه في شغل منصب محافظ ذي قار بدلا من المستقيل ناظم الوائلي، وان كلا من الحكومة والبرلمان تدعمان الأسدي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان الاسدي أصبح رسميا محافظا لذي قار والثلاثاء يستلم مهام عمله وكل يتداول حول تخليه عن هذا المنصب مجرد شائعات.

واضاف ان الأسدي عازم على إدارة المحافظة مهما كانت النتائج، مشيرا إلى تلقي المحافظ الجديد "دعما كبيرا" من الحكومة ومجلس النواب لان الوضع جدا حرج حاليا .

وتابع المصدر قائلا "لحد اللحظة لم يستقيل ولم يتعرض لضغط أو غيرها من القضايا التي تثيرها بعض مواقع التواصل الاجتماعي".