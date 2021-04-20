مصدر: النواب تغيبوا عن جلسة اليوم لتعطيل رفع الحصانة عن زملائهم

شفق نيوز/ كشف مصدر برلماني، يوم الثلاثاء، عن أسباب تأجيل جلسة مجلس النواب إلى يوم الخميس المقبل، مشيرا إلى وجود إرادة سياسية وراء هذا التأجيل.

وأجلت رئاسة مجلس النواب، يوم الثلاثاء، انعقاد الجلسة البرلمانية الى الخميس المقبل لعدم اكتمال النصاب.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن قوى سياسية وشخصيات سياسية عملت على تعطيل جلسة البرلمان، من خلال كسر النصاب، خشية من تصويت البرلمان على رفع الحصانة عن بعض النواب المطلوبين للتحقيق بقضايا فساد من قبل لجنة الامر الديواني 29 الخاصة بمكافحة الفساد.

وكشف مصدر مطلع، يوم الاثنين (19 نيسان الجاري)، عن تقدم مجلس القضاء الأعلى بطلب رفع الحصانة عن النواب لوجود قضايا فساد وشبهات عليهم كشفتها لجنة مكافحة الفساد.

وأضاف المصدر؛ أن البرلمان العراقي سيرفع الحصانة عن 20 نائبا مع بدء جلساته خلال الأيام القليلة القادمة.