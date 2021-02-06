مصدر: اللجنة المالية ستلتقي الكاظمي ورؤساء الكتل قبل طرح موازنة 2021 للتصويت

شفق نيوز/ افاد مصدر برلماني، يوم السبت، بأن لقاء سيجمع أعضاء اللجنة المالية برئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لمناقشة موازنة 2021.

وأبلغ مصدر باللجنة المالية وكالة شفق نيوز؛ أن اللجنة ستلتقي خلال الـ24 ساعة المقبلة رئيس الوزراء وعددا من الوزراء والمسؤولين في الدولة لمناقشة المسودة الأخيرة لقانون الموازنة العامة.

وأضاف المصدر؛ ان "اللجنة المالية ستلتقي بعد لقاء الكاظمي وطاقمه الحكومي، رؤساء الكتل السياسية لمناقشة المسودة الأخيرة لقانون الموازنة قبل عرض قانون الموازنة للتصويت في جلسة البرلمان".

وكان رئيس مجلس النواب العراقي، أعلن في وقت سابق من يوم السبت، إلغاء الاستقطاعات التي أدرجتها الحكومة في موازنة 2021.