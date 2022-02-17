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مصدر: الكتلة الصدرية وتحالف الخنجر يدعمون رسميا ريبر أحمد لمنصب رئيس الجمهورية

Category: سیاسة

Date: 2022-02-17T13:31:39+0000
مصدر: الكتلة الصدرية وتحالف الخنجر يدعمون رسميا ريبر أحمد لمنصب رئيس الجمهورية

شفق نيوز/ كشف مصدر سياسي مطلع يوم الخميس أن الكتلة الصدرية التي تمثل التيار الصدري في البرلمان العراقي بزعامة مقتدى الصدر، وتحالف "السيادة" الذي يضم معظم القوى السياسية السُنية أبلغا الحزب الديمقراطي الكوردستاني بدعم مرشحه ريبر أحمد خالد لنيل منصب رئيس جمهورية العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الكتلة الصدرية وتحالف السيادة أبلغا بشكل رسمي الحزب الديمقراطي دعمهما والتصويت لصالح مرشحه لرئاسة الجمهورية (ريبر أحمد خالد).

وأعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم الاثنين، عن ترشيح وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد لمنصب رئاسة الجمهورية العراقية.

وسيتنافس مرشح الحزب الديمقراطي مع مرشح الاتحاد الوطني الكوردستاني الرئيس الحالي برهم صالح على أصوات أعضاء مجلس النواب العراقي للفوز بالمنصب.

ووفق العرف السياسي المتبع طيلة الدورات السابقة، فإن الاتحاد الوطني الكوردستاني شغل منصب رئيس الجمهورية منذ الإطاحة بالنظام السابق عام 2003.

لكن بلغة الأرقام، فإن حصول الحزب الديمقراطي الكوردستاني على 31 مقعداً نيابياً في الانتخابات التشريعية الأخيرة، مقابل 17 مقعداً فقط للاتحاد الوطني الكوردستاني، قد يعكس المعادلة هذه المرة.

ويقول الحزب الديمقراطي إن الاتحاد رشح صالح للمنصب دون موافقة بقية القوى الكوردية، وهو ما دفعه لطرح مرشح من جانبه لشغل المنصب.

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