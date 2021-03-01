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مصدر: الكاظمي يحدد "آلية" لاختيار محافظ جديد لذي قار

Category: سیاسة

Date: 2021-03-01T09:19:51+0000
مصدر: الكاظمي يحدد "آلية" لاختيار محافظ جديد لذي قار

شفق نيوز/ افاد مصدر مطلع، يوم الاثنين، ان رئيس مجلس الوزراء أبلغ محافظ ذي قار المؤقت بآلية اختيار محافظ جديد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز؛ إن الكاظمي أبلغ في اتصال هاتفي محافظ ذي قار المؤقت عبد الغني الاسدي، ان اختيار محافظ جديد سيكون بالاتفاق ما بين المتظاهرين وشيوخ ذي قار وانتم للوصول الى شخصية تحظى بقبول لدى الشارع الذي قاري.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد أعلن أمس الأحد، عن تشكيل لجنة من قادة عسكريين وأمنيين للتحقيق في الأحداث التي شهدتها مدينة الناصرية مؤخراً، ومن يقف وراء قتل المتظاهرين.

وبشأن تغيير محافظ ذي قار ناظم الوائلي، أكد الكاظمي أن القرار اتخذ منذ اشهر، وتمت مقابلة عشرات المرشحين للوصول الى اسم يحظى باجماع وتوافق ابناء هذه المحافظة، وهناك مجموعة وفود ووجهاء وفعاليات اجتماعية وسياسية، حتى يتم الاتفاق على حل اشكالية المحافظ.

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