مصدر: العامري طلب من بارزاني التوسط لدى الصدر للتفاوض مع الإطار واجتماعهما لم يسفر عن اتفاق

شفق نيوز/ قال مصدر سياسي مطلع في أربيل، يوم الأحد، إن زعيم ائتلاف الفتح والقيادي في الإطار التنسيقي هادي العامري، طلب من الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، التوسط لدى مقتدى الصدر من أجل الدخول في تفاوض ثنائي يجمع التيار الصدري، والإطار التنسيقي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن اجتماع بارزاني والعامري، لم يصل لأي أتفاق معين بشأن علاقة الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وأضاف أن العامري طلب من بارزاني التدخل لاقناع الصدر للدخول في مفاوضات مع الإطار التنسيقي وإنهاء التظاهرات الحالية في بغداد.

ووصل العامري، على رأس وفد من الإطار التنسيقي صباح يوم الأحد، إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، والتقى الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ومسؤولين أخرين، قبل أن يتوجه إلى السليمانية ولقاء قادة أحزاب.

وقبيل ساعات على إجراء هذه الجولة، التقى العامري في العاصمة بغداد، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس تحالف العزم مثنى السامرائي وبحث معهما مستجدات الوضع السياسي في البلاد، وفقا لبيانات رسمية.

شفق نيوز/ قال مصدر سياسي مطلع في أربيل، يوم الأحد، إن زعيم ائتلاف الفتح والقيادي في الإطار التنسيقي هادي العامري، طلب من الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، التوسط لدى مقتدى الصدر من أجل الدخول في تفاوض ثنائي يجمع التيار الصدري، والإطار التنسيقي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن اجتماع بارزاني والعامري، لم يصل لأي أتفاق معين بشأن علاقة الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وأضاف أن العامري طلب من بارزاني التدخل لاقناع الصدر للدخول في مفاوضات مع الإطار التنسيقي وإنهاء التظاهرات الحالية في بغداد.

ووصل العامري، على رأس وفد من الإطار التنسيقي صباح يوم الأحد، إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، والتقى الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ومسؤولين أخرين، قبل أن يتوجه إلى السليمانية ولقاء قادة أحزاب.

وقبيل ساعات على إجراء هذه الجولة، التقى العامري في العاصمة بغداد، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس تحالف العزم مثنى السامرائي وبحث معهما مستجدات الوضع السياسي في البلاد، وفقا لبيانات رسمية.