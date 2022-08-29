مصدر: الصدر يرفض الرد على طلبات حكومية وسياسية للتدخل في أحداث الخضراء

شفق نيوز/ كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الاثنين، عن رفض زعيم التيار الصدري "طلبات واتصالات" حكومية وسياسية في التدخل بالأوضاع داخل المنطقة الخضراء.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "اتصالات مكثفة من قبل أطراف حكومية وسياسية على قيادات في التيار الصدري من اجل طلب تدخل زعيم التيار مقتدى الصدر لتهدئة الأوضاع داخل المنطقة الخضراء وعدم خروج الموقف عن السيطرة"

وأضاف المصدر أن "هناك رفضاً من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وقادة التيار التدخل بما يجري دخل الخضراء حالياً".

وتأتي هذه التطورات بعد أن أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم الإثنين، اعتزاله النهائي وقرر اغلاق جميع المؤسسات التابعة للتيار الصدري باستثناء مرقد والده، واثر ذلك اقتحم العشرات من المتظاهرين من اتباع التيار الصدري القصر الحكومي العراقي في المنطقة الخضراء، في حين اعلنت العمليات المشتركة حظراً على التجوال في العاصمة بغداد.