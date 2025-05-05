مصدر: الشرع طلب "ضمانة أمريكية" لحضوره إلى بغداد

شفق نيوز/ كشف مصدر حكومي، يوم الإثنين، أن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، طلب ضمانات أمريكية، لحضور القمة العربية في بغداد، تتمثل بحمايته من قبل شركة أمنية، وهذا رغم الضمانات التي قدمتها بغداد له.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "بغداد قدمت ضمانات عديدة لتأمين زيارة الشرع للقمة العربية، لكن الإدارة السورية تراها غير كافية".

وأضاف أن "الشرع طلب ضمانة أمريكية، أي يكون تحت حماية شركة أمنية أمريكية مثلاً، لوجود خشية لدى دمشق من استهدافه في العراق"، مبينا أن "قطر، التي لعبت دورا في لقاء الشرع ورئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، تدعم زيارة الشرع للعراق، لكنها لا تمتلك شركة أمنية فيه".

ويلفت إلى أن "التزام إيران الصمت تجاه زيارة الشرع للعراق، أثار مخاوف الأخير"، مؤكدا أن "حضور الشرع للقمة من عدمه، مرتبط بالإجراءات الأمنية".

وقدم العراق دعوة رسمية للشرع لحضور القمة العربية في بغداد، التي منتصف الشهر الجاري، الأمر الذي أثار جدلا سياسيا كبيرا، بين مؤيد ومعارض.

كما أثار لقاء رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مع الشرع، المعروف بـ"أبو محمد الجولاني" قائد جبهة تحرير الشام (سابقاً)، في وقت سابق بدولة قطر، جدلاً واسعاً خاصة وأن الأخير عليه مذكرة قبض عراقية عندما كان في تنظيم القاعدة خلال وجوده في العراق.

لكن الخبير القانوني العراقي محمد جمعة، أوضح لوكالة شفق نيوز، أن "الشرع حالياً بحكم رئيس دولة، وبموجب القوانين العراقية والدولية، فإن رؤساء الجمهورية لهم حصانة، لذلك لا يمكن للعراق محاسبة أي رئيس جمهورية عن أي جريمة كانت بموجب هذه الحصانة، وبالتالي أي قضية سابقة على الشرع هي ساقطة بموجب القانون لحصانته ولا يمكن محاسبته عليها".

يشار إلى أن الإطار التنسيقي، وفي آخر اجتماع له، قرر تخويل رئيس الحكومة بدعوة الشرع من عدمه، لكونه أمرا بروتوكوليا، ولم يعارض حضوره بشكل رسمي، رغم أن بعض كتله أعلنت موقفها الرافض لحضوره.

يشار إلى أن قادة عدة في الإطار التنسيقي، أكدوا خلال الـ48 ساعة الماضية، على أن دعوة الشرع أمر بروتوكولي، ومنهم رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، والأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري.

ومن المقرر أن تعقد القمة العربية في بغداد يوم 17 آيار/مايو 2025، وفق ما أعلنه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، في شهر آذار/مارس الماضي.