مصدر: السوداني يوجه بفتح تحقيق مع محافظ ذي قار ومسؤولين آخرين لـ"إضرارهم بالمال العام"

شفق نيوز / كشف مصدر مطلع، اليوم الجمعة، عن اصدار رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، توجيها يقضي بفتح تحقيق مع محافظ ذي قار الحالي وعدد من المسؤولين في ديوان المحافظة، على خلفية إحالة مشاريع على شركات "فاشلة" وتكبيد المحافظة خسائر بعشرات مليارات الدنانير.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "السوداني وجه بفتح فوري مع محافظ ذي قار، محمد الغزي، وعدد من المسؤولين بديوان المحافظة وذلك بسبب قيامهم بإحالة مشاريع على شركات فاشلة، فضلا عن فرضهم نسب محددة على مقاولين من أجل احالة المشاريع على شركاتهم، مما تسبب بهدر كبير بالمال العام".

وأضاف المصدر، أن "الخسائر المالية التي تعرضت لها المحافظة تقدر بعشرات المليارات من الدنانير".