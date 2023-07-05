مصدر: السوداني يطلب من محافظ الأنبار تقديم الإستقالة من رئاسة الحكومة المحلية

شفق نيوز/ قال مصدر حكومي مطلع، يوم الأربعاء، إن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني طلب من محافظ الأنبار علي فرحان الدليمي تقديم استقالته من منصب رئاسة الحكومة المحلية.

وعزا المصدر في حديثه لوكالة شفق نيوز، سبب تقديم الطلب إلى إخفاق الدليمي في إدارة المحافظة، وكثرة ملفات الفساد داخل مؤسسات الدولة في الأنبار دون أي محاسبة من قبل الحكومة المحلية.

وأضاف أن حسم اختيار مرشح منصب محافظ الأنبار سيتم خلال الساعات المقبلة، وسيكون الأختيار من قبل السوداني حصراً دون أي تدخل من أي طرف سياسي.