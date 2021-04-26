مصدر: البرلمان العراقي سيوصي بإقالة وزير الصحة

شفق نيوز/ افاد مصدر برلماني، يوم الاثنين، بأن تقرير لجنة الصحة النيابية سيتضمن توصيات بشأن فاجعة مستشفى ابن الخطيب.

وأبلغ المصدر؛ أن التقرير سيتضمن تأييد إجراءات الحكومة ومطالبة مجلس الوزراء بإقالة وزير الصحة وعدم الاكتفاء بسحب اليد ومحاسبة المسؤولين والمقصرين عن حادثة مستشفى ابن الخطيب.

وعقدت لجنة الصحة والبيئة النيابية، يوم الاثنين، اجتماعا مغلقا، لإعداد تقرير بشأن فاجعة مستشفى ابن الخطيب.

ولقي 88 شخصاً مصرعهم وأصيب 110 آخرين باندلاع حريق في مستشفى "ابن الخطيب" المخصص للمصابين بفيروس كورونا، جنوب شرقي العاصمة بغداد.

وعلى إثر ذلك، قرر رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، سحب يد وزير الصحة حسن التميمي، ومحافظ بغداد، ومدير صحة الرصافة، عقب حادث الحريق.

فيما أعلن مجلس القضاء الاعلى في العراق، توقيف مدير مستشفى ابن الخطيب سلمان الشمري وعدد من منتسبي المستشفى، على خلفية الحريق أيضا.